Corrispettivi elettronici, seminario in Confartigianato a Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Si avvicina repentinamente l’addio al vecchio scontrino e alla vecchia ricevuta fiscale. Dal 1° gennaio 2020 infatti sarà obbligatoria la comunicazione per via telematica di scontrini e ricevute fiscali (i cosiddetti "corrispettivi"). La Confartigianato per aiutare le imprese artigianali e commerciali a conoscere il nuovo regime e le opzioni di invio e

gestione dei documenti organizza un seminario presso la sede di Confartigianato a Sarzana martedì 19 novembre alle ore 17 in Via Emiliana, 39, Tel. 0187621427 - e-mail: sarzana@confartigianato.laspezia.it.