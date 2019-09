Contrepair compra quote del Comun in Svar, all'ente un milione e 200mila euro

Sarzana - Val di Magra - L'amministrazione comunale di Santo Stefano di Magra, guidata dal sindaco Pd Paola Sisti, nei mesi scorsi ha deciso di vendere parte delle proprie quote in Svar (Società valorizzazione aree retroportuali) per ottenere somme utili a cofinanziare la realizzazione di un nuovo plesso scolastico. L'asta pubblica si è svolta e la pratica è andata come da previsione: la società Contrepair, già titolare del 49 per cento di Svar, si è fatta avanti in solitaria acquisendo il 22 per cento (l'aggiudicazione è definitiva) delle quote dal Comune santostefanese, al quale ora resta il 21 per cento, porzione comunque ritenuta dall'ente comunale sufficiente per avere un peso significativo all'interno della società. La situazione attuale è quindi la seguente: Contrepair 71 per cento, Comune 21, Spedia 8 per cento. Per la prima volta si arriva a una maggioranza privata, questo in virtù delle modifiche statutarie occorse a inizio anno anche in virtù della volontà di Palazzo civico di dismettere parte delle sue quote. L'operazione, come preventivato, porterà nelle casse del Comune circa 1 milione e 200mila euro.



B.M.