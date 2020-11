Comune di Sarzana assegna cinque autorizzazioni per Ncc

Sarzana - Val di Magra - In previsione di tempi più favorevoli, la Giunta di Sarzana ha approvato nei giorni scorsi le linee guida per il concorso pubblico che assegnerà cinque autorizzazioni per il servizio di 'autoloneggio da rimessa con conducente svolto mediante autovettura fino a nove posti'. L'assessore Italiani ha infatti spiegato come “in ambito comunale risulta necessario disciplinare gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto individuale o di piccoli gruppi, svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici.

Sottolineando "la vocazione turistica del Comune di Sarzana e l'aumento di presenze nella stagione estiva come nei weekend primaverili e autunnali oltre alla carenza di linee di trasporto pubblico, e preso atto della presenza di numerose attività ricettive e commerciali che non usufruiscono di servizi di trasporto idonei a soddisfare l'utenze con disservizi per le stesse” si è quindi deciso di studiare una soluzione.

Quanto alla graduatoria sarà formata con punteggi assegnati in base alla “maggiore anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti” e fra le altre voci alla residenza almeno triennale a Sarzana, conoscenza di una lingua straniera comprovata da idonea certificazione, utilizzo di autovettura dotata di alimentazione ecologica, maggior numero di punti sulla patente di guida, e automezzo modificabile per trasporto disabili. Il Comune chiederà inoltre agli assegnatari un servizio gratuito a favore dell'Amministrazione da concordare annualmente e secondo necessità per dieci giornate oppure per 15 interventi ciascuno.