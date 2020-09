Comune di Sarzana affida il servizio tesoreria a Monte dei Paschi

per cinque anni

Sarzana - Val di Magra - Degli otto operatori economici invitati dal Comune di Sarzana, la Banca Monte dei Paschi di Siena è stata l'unica a presentare un'offerta per l'aggiudicazione provvisoria del servizio di tesoreria dell'Ente per cinque anni e rinnovabili per ulteriori cinque. Nei giorni scorsi la commissione appositamente nominata e formata da Giuliano Caso, Valentina Chiavacci e Patrizia Rollo, ha verificato la “completezza della documentazione presente nella busta” ritenendo l'offerta di Monte dei Paschi “complessivamente valida” proponendone l'aggiudicazione provvisoria del servizi “fatta salva la verifica delle dichiarazioni e della documentazione presentata”.