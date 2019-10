Compratori cercasi per il distributore accanto al liceo

Sarzana - Val di Magra - L'Automobile Club della Spezia vuole provare a vendere il distributore di carburanti di Via San Francesco a Sarzana, impianto che sorge di fronte all'ex obitorio e confina con Piazza Richetti, cioè il parcheggio del Parentucelli Arzelà. Due isole di rifornimento con altrettante colonnine di erogazione, automat per il self, colonnina acqua e aria, chiosco, servizi igienici e magazzini, cinque serbatoi interrati, il tutto sormontato da una pensilina in acciaio. Attualmente l’attività dell’impianto è oggetto di una convenzione trilaterale, in scadenza il 10 Luglio 2020, pertanto l’eventuale acquirente dovrà farsi carico, come vuole la norma, sia dell’accordo con la società petrolifera sia con l’attuale gestore. “L'impianto – si legge nell'avviso diramato dall'Automobil Club - è oggetto attualmente di indagine ambientale in accordo con le autorità competenti” nonché di “diritto di prelazione favore dell’attuale società convenzionata, pertanto in caso di affido ad altro soggetto, la stessa potrà, a parità di offerta, avvalersi di tale diritto”.



L’impianto è complessivamente in buone condizioni di manutenzione e conservazione, sia per quanto riguarda le costruzioni sia per quanto attiene la parte impiantistica visibile. La pavimentazione di porfido è uniforme e priva di avvallamenti o parti mancanti e in corrispondenza degli accessi sono posizionate griglie per la raccolta delle acque meteoriche. L’impianto giace su suolo locato con canone annuo di 21.200 euro con adeguamento annuale Istat (scadenza il 28 febbraio 2030). Quanto chiede l'Automobil Club spezzino? Il prezzo messo come base di gara è di 160mila euro. Imminente il termine di presentazione offerte: ore 12.00 del 25 ottobre. La spunterà naturalmente che proporrà il rialzo più generoso.