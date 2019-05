Cna: “Ha ragione De Ranieri, necessario nuovo Piano della Nautica”

Sarzana - Val di Magra - “Impossibile non essere d’accordo con il Sindaco di Ameglia sulla necessità di procedere al più presto verso un Nuovo Piano della Nautica che porti a una pianificazione in grado di superare molte delle problematiche legate all'attuale Piano – commenta la referente sindacale Cna Produzione Nautica La Spezia Giuliana Vatteroni -. La situazione di attività non compatibili, come alcune fuori da ogni regola e il frantoio chiuso lo scorso mese, fanno emergere la chiara necessità che tutti gli Enti coinvolti e il Comune agiscano in maniera coordinata a tutela dell’ambiente. Come associazione da anni portiamo avanti questa battaglia, a difesa delle attività regolari. Ci auguriamo che il Tavolo chiamato ad incontrarsi stamani venga aperto al più presto anche a chi rappresenta le imprese, sulla base del Piano della nautica del 2018 che è stato comunque il primo atto di riconoscimento della presenza sul fiume di attività legate al settore nautico, considerate fino a quel momento quasi ‘straniere’ e a cui CNA non ha dato un giudizio negativo in virtù di questo aspetto”.



“Certo è che il Piano ha dimostrato molti limiti – spiega Vatteroni –: come per esempio il rimpallo tra Enti e uffici che ha talvolta comportato tempi biblici per chi è riuscito, dopo la presentazione del progetto imprenditoriale, ad arrivare in fondo alla procedura e in alcuni casi anche al mancato completamento della pratica. E' evidente che ciò che è successo ha non poco contribuito affinchè tutto si rallentasse. In particolare, dal 2008 in poi ricordiamo le prime alluvioni consecutive e poi il cambiamento dell'andamento del fiume che provoca ogni anno insabbiamenti talmente importanti da limitare l'operatività delle darsene e rimessaggi. Ha ragione il Sindaco quando chiede una rivisitazione veloce che non parta più da presupposti ormai inesistenti come il progetto Marinella. Anche per questo motivo che chi meglio degli operatori storici e delle Associazioni è in grado di dare un contributo al Tavolo di confronto?”



“Non possiamo poi che concordare – prosegue la referente sindacale Cna Produzione Nautica La Spezia - sul fatto che sia utile una fase propedeutica in cui il Parco conceda alle attività esistenti un congruo termine per mettersi in regola con poche e chiare prescrizioni di carattere ambientale ma che le stesse siano, come ha affermato lo stesso sindaco De Ranieri, uno spartiacque tra i pirati della nautica e gli imprenditori onesti. Sono tante le attività della nautica che in questi anni sono riuscite a sopravvivere alle difficoltà naturali dell'alveo e a una crisi economica importantissima, nonostante questi presupposti hanno colto opportunità e hanno fatto scelte imprenditoriali che vanno verso la qualità trasformandosi in Marina Resort o attrezzandosi per dare ulteriori servizi ai turisti, come gite su imbarcazioni. Alcune non ci sono comunque riuscite e rispetto al 2008 le attività sono diminuite di numero. Come più volte abbiamo sottolineato – conclude Giuliana Vatteroni - nautica sul fiume Magra significa molto di più per l'economia circostante che un ricovero per le barche, rappresenta centinaia di artigiani che lavorano per queste e non solo”.