Cgil: “Creiamo un reparto specifico per il Coronavirus al San Bartolomeo”

Sarzana - Val di Magra - “In questa fase così delicata e difficile dell'epidemia, la razionalizzazione, la funzionalità e la sicurezza delle strutture ospedaliere diventa fondamentale più che mai. La creazione di un reparto specifico al San Bartolomeo di Sarzana andrebbe in questa direzione.” Cosi la segreteria spezzina della Cgil in una nota, che continua: "E' fondamentale avere un Ospedale “pulito” ed uno dedicato ai casi di “Covd 19”. Il San Bartolomeo possiede le caratteristiche logistiche e di spazio adatte: è un edificio con sole tre entrate, quindi facilmente controllabile per evitare accessi non previsti; ha quattro ascensori, due per lato, quindi due potrebbero essere utilizzati per pazienti sospetti positivi e due per positivi; ha spazi ampi, grandi stanze e grandi corridoi e molti posti letto; la gestione del personale e dei pazienti sarebbe più semplice. Una soluzione molto più funzionale rispetto al Sant'Andrea. Resta comunque l'esigenza di incrementare rapidamente i posti di rianimazione".