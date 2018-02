Categorie esultanti: “Attendevamo questo risultato”

Sib Confcommercio e Fiba Confesercenti sullo stanziamento di 400mila euro da parte di Regione Liguria per la rimozione dei detriti dal litorale di Fiumaretta e Marinella.

Sarzana - Val di Magra - Sib Confcommercio e Fiba Confesercenti esprimono soddisfazione per lo stanziamento di quattrocentomila euro da parte di Regione Liguria per ripulire il litorale di Fiumaretta e Marinella di Sarzana. Risorse che consentiranno al Comune di Ameglia e al Comune di Sarzana di intervenire in tempi rapidi, predisponendo la rimozione e lo smaltimento di detriti accatastati sul litorale dopo la mareggiata dello scorso dicembre.



“Siamo contenti che Regione Liguria ci abbia ascoltati e sia venuta incontro alle nostre richieste – hanno detto Lorenzo Servadei (Confcommercio) e Fabio Lombardi (Confesercenti) -. Era un risultato che attendevamo. Abbiamo anche appreso che, dopo il provvedimento odierno, i due Comuni saranno convocati dalla Regione per coordinarsi al meglio e dare inizio in tempi brevi alle attività di rimozione della massa di detriti. Auspichiamo che al confronto siano chiamati anche gli operatori del settore, in modo da poter valutare insieme come procedere per smaltire i rifiuti”, hanno concluso.