Carichi di lavoro nella residenza psichiatrica, incontro tra sindacati e proprietà

Sarzana - Val di Magra - Si è svolto il giorno 6 Agosto l'incontro tra CGIL FP di Massa-Carrara( rappresentata da Alessio Menconi ed Elena Manfredi ) e la Fondazione Casa Cardinal Maffi ( rappresentata da Carlo Alberto Orvietani e dal Direttore Generale Massimo Rapezzi), incontro fissato con urgenza a seguito delle rivendicazioni espresse a mezzo stampa dalla Organizzazione Sindacale rispetto ai carichi di lavoro presenti all' interno della residenza psichiatrica“L'Olmarello di Castelnuovo Magra.

"Il Direttore Generale , pur ribadendo di essere in linea rispetto al numero di ore di assistenza previste dalla nuova normativa regionale ligure - spiegano dalla Cgil Fp apuana - si è fatto carico delle problematiche sollevate da lavoratrici e lavoratori, attraverso la loro rappresentanza sindacale , e si è impegnato a sottoporre al prossimo consiglio di Amministrazione, che si terrà a fine mese, possibili soluzioni. Inoltre ci hanno ufficialmente mostrato i contenuti di un investimento di oltre 600 000 euro che Fondazione metterà in campo , evidenziando lungimiranza rispetto ad una situazione attuale generale che vede il settore in crisi, rispetto agli anni passati. Tale progetto, che vedrà la costruzione di due nuovi moduli da dieci posti letto, permetterebbe- a detta loro- non solo di evitare esuberi di personale rispetto alle tabelle dei minutaggi, ma di incrementarli con nuove assunzioni. Ritenendoci soddisfatti dell' andamento del tavolo,rimaniamo in attesa di sviluppi rispetto agli impegni presi, fiduciosi ma sempre attenti e presenti".