Caos nell'area retroportuale, Capetta: "Presto un tavolo, siamo alla ricerca di nuovi spazi"

Sarzana - Val di Magra - "Da parte dell'amministrazione comunale di Santo Stefano di Magra c'è piena consapevolezza per quanto concerne i problemi di congestionamento nell'area retroportuale". Così l'assessore comunale alla Viabilità, Alessandro Capetta, interviene in seguito alla denuncia delle associazioni di categoria e degli autotrasportatori registrata ieri da CDS (leggi qui).



"La nostra volontà è ed è sempre stata quella di contribuire alla risoluzione di questa annosa e difficile situazione denunciata dal mondo dell'autotrasporto. Per questo - prosegue Capetta - è nostra volontà riunire entro la fine del mese di maggio un tavolo attorno al quale siedano tutte le realtà interessate: dal Comune a Svar, dall'Autorità di sistema portuale alle associazioni che rappresentano i lavoratori e alla Polizia stradale. Un grande tema è l'individuazione di un nuovo spazio, nell'area La Spezia-Santo Stefano, in cui possano sostare i mezzi pesanti in attesa di accedere ai terminal: un punto che stiamo affrontando da prima della fine del 2018. Non è semplice ricavare nuove aree da adibire a tale funzione, ma c'è la ferma intenzione di riuscire a cogliere questo obbiettivo con la partecipazione di tutti gli attori coinvolti. Da non dimenticare altresì la necessità di immaginare migliorie organizzative nell'accesso ai terminal, ad esempio attraverso implementazioni tecnologiche e modifiche agli orari di ingresso".