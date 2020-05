Canoni fluviali, Confartigianato: "Bene proroga, ma non basta"

Sarzana - Val di Magra - La Regione Liguria con Ordinanza 26/2020 ha prorogato la scadenza del termine di pagamento dei canoni relativi all'utilizzo del demanio idrico per l'anno 2020 a 90 giorni dal ricevimento, anzichè trenta giorni. "E' un segnale di attenzione per la categoria dell'Assessore Giampedrone che ringraziamo - commenta Roberto Zampollini, Presidente Confartigianato Nautica - ma è evidente che purtroppo non possa bastare lo spostamento a tamponare le perdite, i mancati guadagni e i costi in termini di canoni, affitti, bollette sostenuti da darsene, rimessaggi e piccoli cantieri sul Fiume Magra. L'emergenza Covid 19 sta avendo ricadute economiche e sociali durissime per nautica e turismo, la stagione è compromessa. Milanesi, Parmensi, Toscani che avevano la barca sul Fiume Magra potranno venire? Le nostre aziende come potranno pagare i canoni, le imposte, la Tari? Confartigianato per la filiera della nautica ritiene sia indispensabile studiare provvedimenti ad hoc per aiutare il settore, con un taglio delle imposte locali e contributi a fondo perduto nazionali altrimenti per molte imprese sarà impossibile ripartire".