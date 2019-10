Ca Lunae miglior vino bianco d'Italia secondo Gambero Rosso

Sarzana - Val di Magra - Il Vermentino Colli di Luni Etichetta Nera 2018 delle Cantine Lunae Bosoni è stato decretato Miglior Vino Bianco dell’anno dalla Guida Vini d’Italia 2020 del Gambero Rosso. Oltre ad aver ricevuto, per l’undicesimo anno consecutivo, i Tre Bicchieri nella Guida Vini d’Italia 2020 del Gambero Rosso, il Colli di Luni Etichetta Nera (2018) ottiene il Premio speciale come Miglior Vino Bianco d’Italia. Dall'assessore regionale all'Agricoltura, Stefano Mai, le congratulazioni e grande soddisfazione per i vini liguri."I miei complimenti vanno a tutta la famiglia Bosoni che, con grande determinazione e importanti investimenti, ha saputo ottenere questo risultato dopo decenni di successi meritati. Si tratta di un grandissimo risultato per tutta la Liguria e per tutta la viticoltura ligure. Bosoni rappresenta il connubio tra la tradizione Ligure e l'impresa vinicola familiare: ingredienti di tale successo. Oggi, grazie a questo risultato, tutta la Liguria e tutto il vino ligure sono più forti".



"In Liguria sul vino si sta facendo un grande lavoro di squadra che continua e si rafforza sempre più. Sono orgoglioso del grande salto di qualità che i vini liguri hanno fatto negli ultimi anni. Passione, tenacia e capacità produttiva dei nostri imprenditori vitivinicoli è ammirevole. Hanno saputo mantenere la tradizione adeguandosi alle attuali esigenze dei mercati e dei consumatori, innovando senza perdere il legame con il territorio e con le nostre produzioni tipiche. Stiamo vivendo una serie molto lunga di riconoscimenti in tutta la Liguria e per tutti i nostri vini. Quello delle cantine Lunae è solamente l'ultimo in ordine di tempo". "La produzione dei nostri vini, portata avanti da numerose famiglie in un territorio non facile ma delle grandissime potenzialità, è un valore aggiunto. Si tratta di una filiera in cui abbiamo e stiamo investendo molto e che è in costante crescita economica e qualitativa. Il nostro obiettivo è quello di fare sempre più sistema fra le tante cantine del nostro territorio che rappresentano una ricchezza unica".