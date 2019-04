Business e comunicazione, seminario domani a Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Mercoledì 3 aprile dalle 17.30 alle 19.30 presso Performat Salute Sarzana, Via Paganino 6, Sarzana si terrà 'Costruire successo. Comunicare bene per potenziare il business', workshop introduttivo presenta in modo immediato e organico, il modello di Formazione e Consulenza aziendale elaborato da PerFormat Business, che utilizza il metodo dell’Analisi Transazionale: relazioni efficaci, comunicazione costruttiva, gestione del tempo e dello stress.

È rivolto a imprenditori, manager, professionisti, responsabili HR e in genere a chi desideri potenziare le proprie competenze relazionali per consolidare e accrescere le opportunità di carriera e i cambiamenti.



REFERENTE

dott. Giacomo Brucciani

cell. 347/0124051

e-mail g.brucciani@performat.it