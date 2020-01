Berrino: "Nello Spezzino turismo in crescita anche fra ottobre e novembre"

Sarzana - Val di Magra - “La scommessa per il 2020 è puntare ancora di più sulla qualità dell'offerta turistica. Non parlo di prezzi ma di livello di cura delle strutture e dell'accoglienza”. Lo ha detto l'assessore regionale al turismo Giovanni Berrino intervenendo a Sarzana al convegno promosso da Formimpresa dedicato alle potenzialità e allo sviluppo del settore nallo Spezzino. “Il 2019 è andato molto bene – ha osservato di fronte ad esponenti delle associazioni di categoria e amministratori – abbiamo chiuso col oltre 15 milioni di presenze totali con dati molto importanti per quanto riguarda la destagionalizzazione. Nonostante tutti i problemi dovuti al maltempo e alla pubblicità negativa – ha detto anticipando numeri che saranno diffusi nei prossimi giorni - nei mesi di ottobre e novembre la provincia ha avuto percentuali turistiche che ci fanno ben sperare. Ci sono stati incrementi notevoli alla Spezia, a Lerici, Levanto e Porto Venere mentre Sarzana è quella che è cresciuta di più a novembre”.



Tracciando un bilancio tutto locale degli ultimi anni Berrino ha poi evidenziato: “Questa provincia dal 2015 ad oggi ha avuto una crescita fenomenale, ha quasi raddoppiato gli arrivi tagliando a novembre 2019 il traguardo del milione e 230mila, mentre le presenze si attestano a 5.340.000, quasi tre milioni in più rispetto a cinque anni fa. Numeri importanti ma che devono portarci a guardare oltre le Cinque Terre, un brand unico che ormai non ha più bisogno di essere pubblicizzato ma anche luoghi che hanno pochi posti letto. Dobbiamo dare modo a tutti i turisti che arrivano di conoscere un territorio bellissimo nel quel nel 2019 si sono registrati quasi 19mila posti letto negli appartamenti ad uso turistico. Una cifra considerevole che conferma la presenza di uno spazio economico ideale per vedere nascere nuove strutture alberghiere e vendere ancora meglio questo territorio”.