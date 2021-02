Bar Principe sotto i ferri, 120mila euro di lavori

Sarzana - Val di Magra - Lavoro a singhiozzo in tempi di pandemia per le attività di somministrazione. Quale migliore occasione per dare un ritocco ai locali? Meglio dare spazio a cazzuole e ponteggi quando, nel migliore dei casi, si lavora a metà regime, invece che in quei tempi ordinari, e pienamente operativi, che tutti speriamo tornino presto. Una logica evidentemente ben nota anche in Viale della Pace, a Sarzana: lo scorso autunno è andato sotto i ferri (lavori attualmente in corso d'opera) il Gran Caffé, per lavori di manutenzione straordinaria; e questo mese, per lavori del medesimo ambito, riguardanti gli interni del locale, anche il Bar Principe, all'angolo con Via Gori, ha avviato un intervento da 120mila euro, con al lavoro sei ditte del territorio.