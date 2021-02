Aste di primavera, lotti in ballo in Val di Magra

Sarzana - Val di Magra - Procedendo dalla bassa Val di Vara alla Val di Magra ci si imbatte in una serie di immobili commerciali proposti dal tribunale della Spezia nell'ambito di una serie di aste giudiziarie calendarizzate per questa primavera. La mattina del 20 aprile toccherà a un fabbricato industriale sito nella zona produttiva di Pian di Follo, legato a una procedura esecutiva datata 2016: valore di stima quasi 180mila euro, sul piatto con una base d'asta di 99mila, poco più della metà. Si tratta di un'unità immobiliare di oltre 200 metri quadrati al primo piano di un edificio a uso artigianale, edificato nel 2001, con spazi a uso uffici e laboratori. Asta invece in programma il 20 marzo prossimo per un compendio immobiliare in località Pedemonte, ad Arcola, base d'asta 160mila euro. Il compendio, oggetto di una procedura fallimentare, consta di una porzione di oltre 2.700 metri quadri (comprensiva di un fabbricato) che era condotta in via diretta per l’attività di logistica e trasporti, mentre una porzione di oltre 4.200 metri era destinata all’attività di rottamazione di metalli ferrosi. Scendendo a Romito ci si imbatte in un lotto unico che il 13 maggio andrà all'asta partendo da una base di ben 785mila euro, sulla scia di una esecuzione immobiliare datata 2018. Il 'pacchetto comprende' due immobili (con spazi adibiti a uffici e depositi), un appartamento e quasi 10mila metri quadrati di terreni industriali. E poco più avanti, in località Senato di Lerici, va all'asta la piena proprietà di un'unità immobiliare indipendente con destinazione ufficio e di un'adiacente porzione di terreno. I beni, legati a una procedura fallimentare di un'impresa del ramo edile, andranno all'asta il 16 marzo, partendo da una base di 217mila euro.