Asta milionaria per i capannoni della Bigagli

Sarzana - Val di Magra - Asta milionaria per il compendio industriale della Bigagli, storica e nota società dell'ambito siderurgico – carpenteria, edilizia, meccanica, vendita al dettaglio ecc. - andata incontro a una situazione di crisi a partire dalla fine della prima decade del nuovo millennio. La srl, ora in liquidazione, dal 2018 è al centro di una procedura di concordato. Tra i beni messi all'asta dal Tribunale della Spezia non c'è solo il presidio industriale di Batifollo (dove la srl aveva la sua sede), 55mila metri quadri di aree coperte e piazzali spalmati tra i territori comunali di Sarzana e Arcola, ma anche i fabbricati di Lucca e Viareggio, sugli 11mila metri quadri ciascuno. Il complesso immobiliare della Val di Magra è diviso in tre lotti con basi d'asta pari a 5.2, 2.9 e 2.3 milioni di euro. Per Lucca si parte da poco meno di 3.3 milioni, mentre la base di partenza per il lotto viareggino è di 1.6 milioni. Complessivamente si parla quindi di oltre 15 milioni di euro.



L'asta per ogni diverso lotto sarà sciolta la mattina del prossimo 22 dicembre, con termine per la presentazione delle offerte – da recapitare in via telematica attraverso il modulo web ministeriale - fissato al giorno precedente. Nei lotti rientrano anche i beni mobili rilevati nel corso delle perizie: macchine da lavoro quali carriponte, gru e segatrici, materiali ferrosi, un'automobile. E sempre a dicembre, in data 15, si terrà l'asta – non la prima – per un loto poco distante da quello battifollese: quasi 6mila metri quadrati di serra per attività florovivaistiche in località Ghiarettolo, dal Vialone di Marinella: base d'asta di 337mila euro.