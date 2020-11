Arcola, un unico sportello a servizio di cittadini, professionisti ed imprese di costruzione

Sarzana - Val di Magra - La giunta comunale arcolana ha deliberato l’attivazione dello sportello unico digitale per l’edilizia (SUE on line), studiato per rendere più semplici e veloci le relazioni tra i professionisti, i cittadini e la pubblica amministrazione, con la presentazione totalmente informatica delle istanze in materia edilizia e pianificazione territoriale. "Il servizio sarà attivo dal prossimo 16 novembre - annuncia il sindaco Monica Paganini - accedendo direttamente dall’home page del sito istituzionale dell’ente, previa registrazione sul portale. Nel nuovo "sportello unico" online sarà possibile compilare ed inoltrare richieste per realizzare interventi edilizi o di pianificazione urbanistica utilizzando la modulistica predisposta (richieste o autocertificazioni). Al portale sarà possibile accedere anche attraverso Spid, il servizio pubblico di identità digitale, ovvero il sistema che permette di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione con un'unica identità digitale.



Un ulteriore passo in avanti verso la digitalizzazione della pubblica amministrazione, per ridurre gli accessi agli sportelli e consentire il monitoraggio da remoto dello stato di avanzamento della propria pratica. Nel sito istituzionale www.comune.arcola.sp.it è scaricabile una brochure completa con tutte le informazioni tecniche.