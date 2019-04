Anche il vino si digitalizza e le aziende devono emanciparsi

Sarzana - Val di Magra - Appuntamento alla “Trigola” di Santo Stefano Magra il giorno 17 aprile dalle 11 per tutte le aziende vitivinicole della provincia spezzina. Confagricoltura Liguria, infatti, dopo il successo del recentissimo Vinitaly di Verona, chiama a raccolta le aziende viticole della zona per il convegno “Nuovi scenari normativi e digitalizzazione per il settore vitivinicolo italiano”: "Abbiamo inteso con questo incontro informativo – precisa il presidente ligure di Confagricoltura Luca De Michelis – avere un momento molto importante di confronto sul settore vitivinicolo con relatori di livello nazionale, ovvero la dottoressa Palma Esposito, responsabile del settore vitivinicolo e olivicolo di Confagricoltura nazionale; il di dottor Romeo Vanzini, funzionario del Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell’agricoltura, SIN”.



Confagricoltura Liguria, infatti, sottolinea la necessità di un momento informativo per fare il punto su tanti argomenti di stringente attualità per la conduzione della vigna e della cantina, a partire dall’aggiornamento sulla discussione europea sul futuro del settore (vino dealcolato, vino da viti ibride, autorizzazoni), il punto sulle novità relative alla normativa nazionale (nuove norme sull’enoturismo, decreto su vigneti eroici e storici, nuovo protocollo di vino sostenibile, nuove modalità di riconoscimento e modifica DOP IGP, norma per la promozione sui mercati internazionali). Nel programma è previsto anche un “punto della situazione sulla etichettatura nutrizionale: calorie ed ingredienti in etichetta. Molto importante anche l’aggiornamento in materia a cura del funzionario del Ministero, il dottor Vanzini sulla digitalizzazione degli adempimenti vitivinicoli, sui registri telematizzati e sul progetto di passaggio dallo schedario alfanumerico a quello grafico. Appuntamento ghiotto di notizie, quindi, cui non mancare.