Sarzana - Val di Magra - C'era anche il Comune di Sarzana al Travel Show di Genova. Si ritiene soddisfatto l'assessore al turismo Roberto Italiani della partecipazione chiusa ieri al porto antico di Genova: “E' stata l'occasione - ha detto Italiani - per avviare una serie di progetti per lo sviluppo del turismo congressuale, inoltre abbiamo avviato un percorso per agganciare il nostro portale turistico www.ilovesarzana.com ad alcuni portali molto conosciuti che promuovono le Cinque Terre”. Nella tre giorni genovese l'assessore ha approfittato per far conoscere la città in un'intervista pubblica su Sarzana nel corso della quale è stato anche proiettato un video promozionale che ha mostrato le risorse turistiche e le eccellenze del territorio.