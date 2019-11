Alla scoperta dell'Home Staging al Talent Garden di Sarzana

Sarzana - Val di Magra - "Home staging", letteralmente “mettere in scena la casa”, è una tecnica di marketing che prevede la valorizzazione dell'immobile che s'intende vendere o affittare. Attraverso una serie di accorgimenti e veri e propri studi (planimetria, esposizione, colori...) è possibile rendere l'immobile appetibile agli occhi del possibile acquirente, rendendo la compravendita o la locazione BREVE e REDDITIZIA!

Giovanna Girardi di Revolver e Marianna Arfanotti di Le Case di Ma , Home Stager Professioniste, hanno deciso di organizzare presso il Talent Garden di Sarzana, sede e promotore dell’iniziativa, una serie di incontri GRATUITI per chi fosse interessato a saperne di più.

Non solo: coloro che prenoteranno il proprio appuntamento, portando una planimetria, foto o video dell’immobile riceveranno una CONSULENZA GRATUITA PERSONALIZZATA e nuove soluzioni per la vendita e l’affitto (anche a scopo turistico) dei propri immobili.

Le consulenze gratuite sono previste nei giorni 5 e 19 NOVEMBRE e 3 e 10 DICEMBRE 2019 - dalle 15.00 alle 18.00

presso Talent Garden Sarzana (ex Tribunale), Piazza Ricchetti 1 Sarzana e sono della durata di circa 45 minuti.

L'iniziativa è patrocinata da Associazione Nazionale Home Staging Lovers, associazione di categoria, riconosciuta dal MISE.