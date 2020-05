Acam riapre lo sportello di Via Pecorina

Sarzana - Val di Magra - Acam Ambiente, preso atto delle misure emanate dal Governo previste per la cosiddetta “fase 2”, in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 negli ambienti di lavoro, comunica la riapertura, a partire da domani giovedì 14 maggio, dello sportello ambientale di Via Pecorina, 6 - Sarzana con le seguenti modalità:



Orario di apertura:

Giovedì dalle 14:00 alle 18:00

Sabato dalle 9:00 alle 13:00



L’accesso allo sportello da parte degli utenti dovrà avvenire con le seguenti modalità:

si accede uno per volta secondo le indicazioni dell’operatore;

è necessario indossare la mascherina;

occorre mantenere la distanza di almeno 1 metro dall’addetto allo sportello;

non è possibile accedere con temperatura corporea superiore a 37,5° e a chiunque abbia altri sintomi influenzali (tosse, perdita olfatto del gusto, difficolta respiratorie);

per necessità particolari o prenotazioni contattare il numero verde Acam Ambiente 800487711.