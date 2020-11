A Castelnuovo un sostegno per gli affitti delle famiglie colpite dalla pandemia

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Castelnuo Magra ha appena varato il bando per l'erogazione di contributi straordinari per il sostegno alle locazioni di abitazioni principali a favore di soggetti residenti nel territorio comunale e in situazione di difficolta' economica a causa dell'emergenza sanitaria covid-19. Una misura resa possibile dal Fondo Sociale Affitti messo a disposizione dalla Regione Liguria (circa 15mila euro) e da diecimila euro messi dall'ente con fondi propri di bilancio che consentirà di erogare contributi da un minimo di 500 ad un massimo i 1.500 euro per nucleo familiare.



“Abbiamo posticipato l'uscita del bando di qualche mese – spiegano il sindaco Montebello e l'assessore ai servizi sociali Bonvini – perché pensavamo che l'impatto del lockdown sulle famiglie non si sarebbe visto subito ma dopo qualche mese. Ora crediamo sia giunto il momento di dare un aiuto concreto a tutti coloro che stanno risentendo della crisi e hanno bisogno di un sostegno. La scelta di aggiungere altre risorse comprendenti anche somme risparmiate dagli eventi estivi che non si sono svolti – spiegano – è dovuta proprio alla volontà di soddisfare più famiglie. Ci aspettiamo una trentina di domande ma se la richiesta dovesse essere molto superiore valuteremo come aggiungere altre risorse a questo fondo”.



La domanda deve essere presentata compilando l'apposito modulo scaricabile (QUI). La domanda, debitamente compilata e sottoscritta, e completa della documentazione da allegare, dovrà essere presentata fino alle ore 12.00 del 15 dicembre 2020, secondo le seguenti modalità:

- consegnata in busta all'Ufficio Protocollo presso la Polizia Municipale, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle 12:00 (suonare il campanello ed un incaricato verrà alla porta di ingresso per ritirare il modulo);

- inviata tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.castelnuovomagra.com.



Per informazioni:

Ufficio Servizi Sociali

tel. 0187/693851-828

servizisociali@comune.castelnuovomagra.sp.it