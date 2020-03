"Un altro mese senza aiuti e le aziende vinicole rischieranno chiusura"

Sarzana - Val di Magra - Sfogo social per Andrea Marcesini, presidente del Consorzio per la tutela dei vini DOP e IGP Colli di Luni Cinque Terre Colline di Levanto e Liguria di Levante. Già intervenuto (QUI) nei giorni scorsi, nelle scorse ore di è dichiarato “insofferente con alcune persone. Forse non si ha ben chiaro come funziona. Ancora un mese in questa situazione senza aiuti e molte molte aziende rischiano di chiudere. Siamo legati con i settori da subito chiusi e in ginocchio per questa situazione, turismo e ristorazione, e dobbiamo, a fronte di entrate a zero, continuare a far uscire denaro per curare le vigne e le coltivazioni in genere con il dubbio di poterle vendere”.



“È da ottobre – ha proseguito - che non abbiamo entrate soddisfacenti e sta per esplodere la campagna che farà esplodere gli impegni economici per preparare i nuovi raccolti. E non si vede ancora un piano che ci possa aiutare. Non basta prorogare tasse e adempimenti, non serve la cassa integrazione per i dipendenti, la natura non si ferma, come non si fermano i mutui da pagare e i fornitori da onorare. Sono passate due settimane dall'inizio di tutto ma a noi sembra già un'eternità”. E sarebbe certo insensato ottimismo pensare che siamo a un giro di pista dalla fine dell'emergenza. Anzi, il picco del contagio – come sostengono ogni giorno le autorità – da noi deve ancora arrivare. Il presidente Marcesini, titolare dell'azienda agricola La Felce, a Luni, ha precisato poi che “in questo momento il vino non l'hai ancora venduto e non hai incassato, ma hai speso e ora devi spendere per non far morire le vigne e per preparare il prossimo raccolto, e gli ultimi incassi, se li hai fatti tutti, hanno coperto l'annata 2018”.