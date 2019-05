"Tempi miseri, siamo a giugno. Si rischiano pesanti ricadute negative"

Associazioni di categoria scettiche sul bando della gestione delle spiagge di Sarzana: "Marinella dovrebbe essere fiore all'occhiello invece ogni anno il litorale rimane sino all'ultimo una landa deserta e disadorna".

Sarzana - Val di Magra - “Un bando per la gestione delle spiagge il 27 Maggio davvero non si era mai visto, tanto più per un tratto di un litorale, quello di Marinella, sotto gli occhi dei riflettori tutti i giorni ormai da anni. Non stiamo mettendo in discussione la scelta di mettere a bando un bene comune, lungi da noi, ma quantomeno la poca accortezza nella scelta dei tempi: tre giorni, e ripetiamo tre, dall'avvio ufficiale della stagione estiva prevista per il 1° Giugno". La deuncia parte dalle associazioni di categoria Cna, Confartigianato e Confesercenti che rappresentano tutto il loro scetticismo attraverso una nota congiunta: "Purtroppo, e per fortuna, il tratto di spiaggia non su cui si è annunciato il bando non è un’isola avulsa da tutto il resto ma inserita in un contesto ben definito che oltre ad essere l'affaccio al mare del Comune di Sarzana raccoglie molte altre attività, sia balneari che ricettive, che rischiano di avere ricadute negative proprio per la mancanza di scelte tempestive di chi invece avrebbe potuto farle”.



“Marinella dovrebbe essere il fiore all'occhiello del turismo sarzanese - proseguono le associazioni di categoria -, invece, ogni anno, per una storia o per l'altra, e non certo a causa di chi da anni cerca di rendere decoroso questo tratto di litorale, rimane fino all'ultimo una sorta di landa deserta disadorna che certo non invoglia alla sosta. Visto che si è ritenuto ancora una volta di non concertare nulla con le associazioni che pure ben conoscono il territorio e le imprese, aspettiamo di vedere il bando per sapere se davvero sarà impossibile affittare lettini e ombrelloni. Un elemento che già di per sé potrebbe determinare non solo la poca appetibilità del bando ma anche quella dei potenziali clienti della spiaggia di Marinella".



Le parole dell'ssessore all’urbanistica Campi hanno d'altro canto confermano l'intenzione di procedere: "Noi invece chiediamo di riflettere ancora onde evitare che, oltre alla penalizzazione dovuta all'andamento climatico degli ultimi due mesi se ne aggiunga anche una dovuta al ritardo delle aperture degli stabilimenti balneari, o chioschi che dir si voglia. Meglio individuare la strategia da traguardare, che non può che essere che quella di un rilancio qualitativo del litorale, lo stesso che ha dettato l'approvazione del Piano Particolareggiato da parte della Giunta e che noi condividiamo. In seguito per procedere ci saranno tutto l'autunno e tutto l'inverno per confezionare un bando, basta non farli passare invano come quest'anno” - concludono Cna, Confartigianato e Confesercenti -.