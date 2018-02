"Sarzana può essere la porta delle Cinque Terre"

Città e Stl nel prossimo fine settimana saranno presenti alla fiera di Bologna "Outdoor Expo". Pinelli: "Importante rafforzare collegamenti e fare sistema".

Sarzana - Val di Magra - Ci sarà anche Sarzana alla fiera “Outdoor Expo” in programma dal 2 al 4 marzo nel complesso fieristico di Bologna. All'interno del nuovo salone interamente dedicato al turismo e agli sport outdoor infatti ci saranno anche realtà della Val di Magra per promuovere cicloturismo, trekking, escursionismo, sport acquatici e di spiaggia e tutti gli sport da fare all’aria aperta.

Una partecipazione che l'amministrazione ha pianificato in collaborazione con l'Stl e che l'assessore Caprioni e il presidente Pinelli hanno presentato ad alcuni operatori sarzanesi interessati.

“Dobbiamo cercare di mettere in campo la più ampia offerta possibile – ha sottolineato il membro della giunta – il nostro territorio ha eccellenze che devono essere messe a sistema e promosse. L'anno scorso abbiamo registrato un incremento nei dati delle presenze – ha aggiunto – ma bisogna passare ad una fase programmatica andando a cercare i turisti anche in fiere ed appuntamenti come questo di Bologna, perché un'impresa che non promuove il suo “prodotto” sul mercato non funziona”.



“Questo territorio ha potenzialità enormi che non riusciamo a coniugare – ha sottolineato Pinelli – Sarzana sta cercando di smuovere la cosa, non andando alle fiere con i volantini ma incontrando direttamente i tour operator aprendo canali di vendita. La città dovrebbe riuscire a proporsi anche come punto pernotto per chi va alle Cinque Terre intercettando i turisti, per farlo però è necessario che sia ben collegata. Se avesse almeno altri due treni in più Sarzana potrebbe proporsi come “Porta delle Cinque Terre”. A Bologna sono attesi circa 50mila visitatori e l'evento nel giro di breve tempo potrebbe diventare uno dei più importanti. Noi abbiamo preso uno stand per trasmettere a quel pubblico l'idea della nostra realtà e un'offerta che ai prodotti tipici offre attività di ogni tipo dalla canoa all'escursionismo fino alla bici per la quale stiamo pensando ad un “bike grill” a Fiumaretta sfruttando la pista che passa sulla litoranea”.