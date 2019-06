"Il piano del Parco va cambiato, agli operatori servono certezze"

Sarzana - Val di Magra - "Rivedere il Piano del parco è una necessità. Va fatto per dare una risposta concreta e trasparente agli operatori onesti che lavorano sul Magra". E' la ferma presa di posizione del presidente facente funzione della Provincia e sindaco di Ameglia Andrea De Ranieri intervenuto questa mattina nella sede di Confartigianato per un incontro che l'associazione di categoria ha organizzato per un confronto diretto con gli operatori in vista di quello tecnico, che si terrà nei prossimi giorni, con il Parco di Montermarcello Magra e Vara.

"Serve chiarezza - ha dichiarato a margine il presidente facente funzione della Provincia De Ranieri - per gli operatori in modo che possano lavorare in serenità e correttamente questo anche per creare i presupposti della concorrenza leale. I recenti episodi di cronaca fanno male al territorio ma consentono alle aziende corrette di ottenere un vantaggio. Così i clienti sanno chi scegliere. Il primo punto da affrontare rimane la revisione del Piano di Parco che non vuol dire snaturare il fiume oppure aumentare i posti barca a dismisura e cementificare. Cambiare il piano di parco significa rendere il fiume una realtà integrata e un porto come storicamente è sempre stato. Noi ad oggi abbiamo ancora un piano di parco che prevede il Masterplan della Marinella Spa che è morto e sepolto. Su queste previsioni faraoniche nulla ha a che vedere l'ambiente e la tutela del territorio come ho contestato personalmente, in passato, anche dai banchi dell'opposizione".



All'incontro erano presenti anche l'assessore sarzanese Barbara Campi, e per Ameglia l’Assessore alle Attività Produttive di Gregorio Ravani e il consigliere con delega al Demanio Alessio Frati, il responsabile di Confartigianato Nautica Roberto Zampollini e il responsabile delle categoria di Confartigianato Nicola Carozza. Il focus era indirizzato anche al Parco di Montemarcello Magra e Vara, assente per un incontro sul biodigestore, e agli associati. In particolare gli operatori hanno chiesto un'apertura riguardo al loro coinvolgimenti ai tavoli tecnici del parco.

"Questa occasione - ha detto l'assessore Campi - è fondamentale per capire quali siano le esigenze di chi lavora sul fiume. Noi abbiamo acquisito tutte le carte e ora siamo decisi a muoverci per venire incontro a esigenze rimaste inascoltate per troppo tempo".

“Vogliamo svolgere un ruolo sindacale e illustrare problemi e opportunità delle imprese del settore - ha spiegato il presidente di Confartigianato nautica, Roberto Zampollini - chiediamo una rappresentanza delle imprese al tavolo dell’Ente Parco come già avviene per le associazioni ambientaliste”.

"C'è una forte necessità - ha aggiunto Nicola Carozza responsabile delle categoria di Confartigianato - di capire quali siano gli scenari a dieci anni dall'approvazione del Piano e rappresentare le rivendicazioni delle imprese della nautica. Sono cambiati gli scenari, radicalmente. La crisi del 2009, gli eventi alluvionali, molte imprese non esistono più e le imbarcazioni in area parco non ci sono più. Come associazione chiediamo di capire quali siano i nuovi scenari e le volontà di questa econimia del mare che, nonostante le difficoltà, ha enormi prospettive. Va poi chiarito che fine faranno le imprese che si trovano sopra la linea di navigabilità e che dovrebbero ricollocarsi, ma ricollocarsi dove ed a spese di chi?”.