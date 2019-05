"Crocieristi a Sarzana, missione possibile con l'aiuto di tutti"

Giannecchini individua le prime mosse da fare per "tirare dentro" la città dei Papi: "Percorsi culturali ed enogastronomici e una città che sappia dare il benvenuto. Se poi alcuni Cinque Terre Express partissero di qui..."

Sarzana - Val di Magra - "L'impegno con la Citta' di Sarzana e' una scommessa che merita da parte mia concretezza e soprattutto entusiasmo. Come prima fase del progetto che sto condividendo con l'assessore Roberto Italiani (insieme nella foto ad una recente missione fieristica, ndr) c'è l'organizzazzione dell'accoglienza ai crocieristi". Chiamato a dare una mano per uscire da una situazione di impasse per quel che riguarda la “popolarità” di un luogo che solo vent’anni fa era considerato un gioiellino, Gianluca Giannecchini traccia le linee generali dell'azione che porterà avanti, insieme all'amministrazione comunale guidata dal sindaco Ponzanelli, nei prossimi mesi di studio e lavoro: "Parlo di scommessa perché portare i crocieristi a Sarzana prevede la messa in opera di un progetto articolato che vede l'impiego di pullman e transfer - spiega il consulente di marketing turistico di Palazzo Roderio -, una presenza operativa all'interno del terminal di Largo Fiorillo e soprattutto capacità di proporsi ai crocieristi in cerca di escursioni con una proposta vincente. Si necessità quindi della collaborazione dei commercianti, degli operatori turistici e delle istituzioni per dare concretezza a questa mission. Un pacchetto basato su percorsi tematici culturali, enogastronomici e legati allo shopping di qualità con una città vestita su misura per il benvenuto al visitatore. Credo che dal punto di vista turistico Sarzana abbia i numeri per fare bene ma deve velocemente organizzarsi per cotruire un prodotto appetibile. Certamente uno sviluppo delle linee ferroviarie sulle Cinque Terre renderebbe più veloce questo processo di crescita".