"Crisi e concorrenza al ribasso? E noi investiamo"

Sarzana - Val di Magra - Investire in tempo di crisi. E' la scommessa della Sartoria Ricciardi che ha festeggiato, assieme ad amici e clienti, l’inaugurazione del nuovo showroom dedicato a tendaggi e arredo nella sede di Ceparana. Un momento importante per l’esercizio a conduzione familiare che da 35 anni ha sede in via Romana. Era il 1985 quando le sorelle Ricciardi aprirono le porte della prima attività dedicata interamente al cucito e alla creatività: abiti su misura e per cerimonie, tendaggi, biancheria per la casa, riparazioni, patchwork, fai da te e decorazioni. Il 2019 ha segnato il passaggio di testimone generazionale tra Antonella Ricciardi e la figlia Jessica Luigini.

“Lo showroom nasce da una mia idea e da un mio desiderio - racconta Jessica - Desideravo da tempo mettermi in gioco in prima persona, provando ad ampliare l’offerta e valorizzare i molti prodotti di alta qualità che sono presenti in negozio ma che rischiavano di non avere la meritata visibilità. La vita di noi piccoli commercianti è spesso un labirinto di scadenze e insicurezze ma non ho lasciato che l’incertezza prendesse il sopravvento, quindi mi sono lanciata nell’impresa di proseguire da un lato il lavoro di mia madre, una pittoresca fuoriclasse del settore, e dall’altro creare qualcosa che fosse mio, con la mia impronta e creato in base alle mie esigenze".



Fondamentale l'aiuto della madre Antonella e del papà Maurizio Luigini in ogni fase della realizzazione. "Il locale è stato preparato interamente da lui a mano e personalizzato con amore in ogni dettaglio dai miei genitori", spiega Jessica. Antonella, nel settore da sempre, racconta delle preoccupazioni, tra crisi economiche e selvaggia concorrenza a basso prezzo. “Mi sono però detta che le piccole realtà cittadine hanno ancora bisogno del calore e della familiarità che solo i piccoli negozi sanno dare, con le loro storie e con quel senso di appartenenza che vivono nel cuore dei clienti e della comunità - dice - Ceparana è un paese forte che ha saputo adeguarsi al cambiamento ed è molto bello vedere volti giovani dietro ai registratori di cassa. In questo giorno per noi di festa mi sento di fare i miei più sentiti auguri non solo a Jessica ma a tutti i nostri giovani commercianti”. Al vernissage il catering di Franca Ricciardi e la professionalità di Eleonora Lacava nell'accogliere gli ospiti.