Zona gialla, da martedì riapre la Fortezza Firmafede

Sarzana - Val di Magra - Prosegue la riapertura nei giorni feriali dei musei e dei parchi archeologici del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo nelle regioni classificate gialle, come previsto dalle disposizioni introdotte dal Dpcm del 14 gennaio 2021, con orari e modalità verificabili sui siti internet dei singoli istituti culturali.



Sulla base dell’ordinanza firmata dal Ministero della Salute, in Liguria riaprono quindi, dal 1 febbraio e dal lunedì al venerdì, Palazzo Reale di Genova e le Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola, offrendo una promozione reciproca: mostrando l’acquisto del biglietto intero (costo 4 ero) dell’uno, si ottiene la riduzione del 50% sull’ingresso dell’altro, da utilizzare anche in giorni diversi. Sempre lunedì aprono poi il Museo archeologico nazionale e la zona archeologica di Luni, il Museo preistorico dei Balzi Rossi a Ventimiglia e la Villa romana del Varignano a Portovenere.



Dal 2 febbraio, invece, la Fortezza Firmafede di Sarzana. Da mercoledì 3, l’Area archeologica di Nervia a Ventimiglia e, dal 5 febbraio, Forte San Giovanni a Finale Ligure. La lista dei luoghi della cultura aperti, in continuo aggiornamento, è consultabile – con orari e modalità di visita – sul sito del MiBACT all’indirizzo https://www.beniculturali.it/evento/aperturadeimusei.