Zampe e becco day alla Fabbrica di Santo Stefano Magra

Sarzana - Val di Magra - Sabato 8 Giugno 2019, il Centro Commerciale La Fabbrica sito in Via Arzelà, Santo Stefano di Magra, organizza e mette in campo la prima edizione di “Zampe e Becco day” che si svolgerà lungo il Viale P. Pozzoli, adiacente al Centro Commerciale, a partire dalle ore 10.00 fino alle ore 19.00.

“Zampe e Becco Day” sarà una giornata dedicata agli amici animali e ai loro padroni: oggi sono sempre più presenti animali domestici nelle case degli italiani, dai classici cani e gatti ai più particolari rettili, per non dimenticare roditori e pennuti.

L’idea è quella di offrire la possibilità ai padroni e agli amici animali di passare una giornata insieme, diversa dal solito, confrontandosi con professionisti del settore, divertendosi e partecipando a molte iniziative, come gare, giochi e conferenze.



La giornata avrà inizio alle ore 10.00 per concludersi alle ore 19.00. Numerose iniziative in programma tra le quali come Conferenze con esperti e test per conoscere meglio il proprio animale domestico. Da non perdere assolutamente, alle ore 16.00, SFILATA DI CANI con premio speciale: la giuria sarà composta dai bambini. Tutti i partecipanti riceveranno dei fantastici gadget. Le iscrizioni per la sfilata sono aperte fino a sabato alle ore 12.00 registrandosi al sito: www.unikeycorporation.it/zampe-e-becco-day

Si terranno inoltre esposizioni di rapaci e didattica per bambini, consulenze veterinarie gratuite, prevenzione sanitaria e comportamentale, degustazione di pasticceria artigianale per cani, dimostrazione del cane da soccorso, esibizioni di country line dance.