Xander Ace firma la colonna sonora di "La Bella e la Bestia"

Sarzana - Val di Magra - Nei giorni 11 e 12 aprile 2019 al Teatro Impavidi di Sarzana, andrà in scena lo spettacolo teatrale "La Bella e La Bestia: la Maledizione del Principe", ideato e diretto da Niccolò Di Stani. Alla creazione delle musiche di questo spettacolo ha partecipato Xander Ace, dj producer ligure in forte ascesa anche a livello internazionale.

Ecco come Xander racconta questa sua nuova avventura artistica. "Ho collaborato insieme al regista, a Francesca Medusei e Monica Cidale, alla colonna sonora dell'opera", racconta Xander. "Comporre musiche dedicate è stata una bellissima esperienza. Ammetto che all'inizio ero un po’ intimorito per via del genere musicale, dato che ho sempre prodotto musica Dance Pop. Tuttavia ho accettato la sfida e posso affermare che l'abbiamo vinta alla grande. Ogni volta che sento quello che abbiamo composto provo una grandissima soddisfazione".



Xander Ace è davvero soddisfatto del lavoro. "Tutto è andato oltre le mie aspettative! Il nostro credo sia un bellissimo team di lavoro, mi hanno fatto sentire parte di una famiglia!". Xander Ace ha collaborato già in passato con Niccolò Di Stani, per i video dei suoi singoli, "Give It Up" e "Stronger" e c'è di più. "Niccolo, che è stato coreografo e ballerino in quei video, sta già preparando le coreografie del mio prossimo singolo"