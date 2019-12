Westwind, la storia di due gemelle divise tra Ddr e Brd al Quarto Piano

Sarzana - Val di Magra - Giovedì 19 dicembre alle 18 presso Quarto Piano, via Landinelli 42, Sarzana, in collaborazione con l'Associazione L'égalité proiezione del film "Westwind" (Vento dell'ovest) di Robert Thalheim, 2011, versione originale sottotitolata in italiano.

Il film racconta la storia di due sorelle gemelle, promesse dello sport agonistico della ex DDR. Nell’estate del 1988 la partecipazione a un campo di allenamento in Ungheria e l’incontro con due giovani della Germania occidentale offre loro la possibilità di fuggire a ovest, che una delle due coglie. Basato su una storia vera, il film ricostruisce senza forzature ideologiche l’ambiente dello sport agonistico della Germania orientale e rappresenta il dramma di una scelta che un anno prima della caduta del muro era vissuta come lacerante e definitiva.



Presentazione di Marco Lorenzo Baruzzo. Ingresso libero.