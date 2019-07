Weekend con "Petali di Castelnuovo", musica e cibo per solidarietà

Sarzana - Val di Magra - Fine settimana all'insegna di cibo, musica e solidarietà nel centro storico di Castelnuovo Magra dove si terrà la prima edizione della manifestazione “Petali di Castelnuovo” organizzata dalla Pro Loco con la collaborazione del Circolo Arci e il patrocinio del Comune. Il ricavato sarà infatti devoluto al centro dialisi di Sarzana per l'acquisto di un ecocolor doppler per accesso vascolare.



Sia domani che domenica, dalle 18 alle 24, in piazza Querciola si potrà curiosare fra i banchetti del mercatino dell'artigianato e degustare piatti tipici. Sabato sera si esibirà dal vivo la “Dream band” mentre domenica toccherà ai “More than nothing”. In collaborazione con La scuola dell'immagine domenica si svolgerà anche l'estemporanea di pittura “Scorci fioriti nel borgo”.

Per tutta la durata dell'evento sarà a disposizione un bus navetta gratuito con partenza dal Centro Commerciale “La Miniera”.

Per info: 339 3157125 – 3492610702.