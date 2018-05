Warren Aderholt e Osvaldo Ghio, quando l'aereo americano atterrò a San Lazzaro

Due vite che si sono incrociate nel grande vortice della storia oggetto di una conferenza molto interessante.

Sarzana - Val di Magra - Sarzana. Il 9 aprile 1945 un aereo americano che sorvolava la Val di Magra ebbe gravi avarie al motore e fu costretto ad un atterraggio forzato nell’aeroporto di Sarzana. Il giovane pilota, Warren Aderholt, rischiando di finire braccato dai soldati tedeschi che occupavano l’area della base, fu tratto in salvo e nascosto da un abitante della frazione di San Lazzaro, di nome Osvaldo Ghio, ex sergente dell’aeronautica militare che abitava con la famiglia nei pressi dell’aeroporto.



Domenica 20 maggio, alle 9:30, si terrà una conferenza a ingresso libero presso gli spazi dell’Aeroclub Sarzana Lunense nella frazione di San Lazzaro, in ricordo di queste due semplici persone, le cui vite si sono incrociate in questo piccolo angolo di mondo nel grande vortice della storia. L’evento è promosso e organizzato dal centro culturale Don Vincenzo Musso della Parrocchia di San Lazzaro-Sarzana, con la collaborazione attiva dell’AeroclubSarzana Lunense. Tra gli interventi, oltre a quello introduttivo di Andrea Moruzzo, responsabile del centro culturale, parlerà Claudio Mischi, ricercatore storico residente a Monza e autore del racconto sui due protagonisti, il quale verrà letto in anteprima per l’occasione.



Le lunghe ricerche dello studioso, sollecitate fortemente da Robert Aderholt, il figlio del pilota americano, lo hanno portato a contattare negli ultimi mesi proprio il centro culturale di San Lazzaro e, grazie anche ad alcuni membri dei gruppi Facebook “Sei di San Lazzaro di Sarzana se…” e “Luni & Apuania”, è riuscito infine a rintracciare i discendenti di Osvaldo Ghio ancora residenti tra San Lazzaro e Sarzana, tra i quali la figlia Rosalba Ghio, all’epoca solo una bambina, e il nipote Emanuele Luciani.



Oggi sia Warren che Osvaldo non ci sono più, ma l’evento, che vedrà la partecipazione straordinaria della famiglia Aderholt in Italia, sarà comunque un’occasione per riunire due famiglie lontane nello spazio ma vicine nella storia, in quanto hanno condiviso un episodio significativo della loro esistenza durante la seconda guerra mondiale. Per maggiori informazioni rivolgersi al Centro culturale Don Vincenzo Musso della Parrocchia di San Lazzaro – Sarzana Via Aurelia 298 – 19038 – Sarzana (Sp) _329 027 2512 _ sanlazzaroparrocchia@libero.it _ culturasanlazzaro@hotmail.com e all'aeroclub Sarzana Lunense, Via Alta 44 – 19038 – Sarzana (SP) _ 0187 673180 _ aeroclubsarzana@tiscali.it.