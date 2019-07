Voci al femminile per Castelnuovo, Pinocchio e Scarlatti per Santo Stefano

Sarzana - Val di Magra - Mercoledì 31 luglio alle ore 21.15 a Castelnuovo Magra, in Località Boschettodi Colombiera Piccola Arcadia, in via Borghetto, si terrà un coinvolgente concerto intitolato “Maricanti – Tempi di Strumenti, brani originali e dal mondo”, appuntamento del XXV Festival Provinciale “I Luoghi della Musica”, realizzato con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura della Regione Liguria e di Fondazione Carispezia. Il concerto è organizzato dall’Associazione Amici della Musica Accademia A. Bianchie si avvale del contributo del Comune di Castelnuovo Magra. Cristina Alioto, Tiziana Fosella, Mariella Melani e Anna Menchinelli compongono il quartetto di voci le Maricanti, un progetto tutto al femminile, nato dalla comune presenza del canto nella vita delle donne, il canto come dono e come occasione di contatto con la propria e altrui umanità. La varietà del loro repertorio, che spazia da atmosfere giocose a momenti di intensità poetica, ha permesso alle Maricanti di esibirsi in contesti diversi, tra cui festival, teatri, locali, chiese e location nella natura. Il repertorio del concerto si compone di brani originali composti dalle stesse Maricanti e altre provenienti dalla tradizione di diversi popoli del mondo, in particolare del Brasile. In caso di pioggia il concerto si terrà in Sala Convegni del Centro Sociale di Molicciara. L’ingresso al concerto è libero.



Giovedì 1° agosto alle ore 21.15 a Santo Stefano Magra in Piazza dell’Oratorio

sarà la volta dello spettacolo “Pinocchi Scarlatti – Letture del capolavoro di Carlo Collodi attraverso le Sonate di Domenico Scarlatti”, anch’essoappuntamento del XXV Festival Provinciale “I Luoghi della Musica”, realizzato con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura della Regione Liguria e di Fondazione Carispezia ed

organizzato dall’Associazione Amici della Musica Accademia A. Bianchi,con contributo del Comune di Santo Stefano Magra.

Toni Garbini sarà la voce narrante, accompagnato al pianoforte da Stefania Nardi, insieme per uno spettacolo di musica classica e parole, rivolto al mondo dell’infanzia e non solo. Uno spettacolo che offre la possibilità di mettersi in ascolto di due giganti della cultura italiana: lo scrittore Carlo Collodi e il compositore Domenico Scarlatti, appartenenti a due momenti storici diversi, il settecento e l’ottocento, ma che hanno saputo in ugual maniera rappresentare nelle loro opere lo spirito del nostro paese e i sentimenti del nostro popolo. Paura, malinconia ma anche gioia ed immaginazione, sentimenti che appartengono alla nostra terra e al nostro popolo, riecheggiano infatti in egual misura in Pinocchio, il nostro libro più tradotto, e nelle sonate di Scarlatti, fonte di ispirazione per i più grandi compositori della classicità.

Lo spettacolo èa ingresso libero.

Il programma generale del Festival Provinciale “I Luoghi della Musica” 2019 è consultabile su www.iluoghidellamusica.onweb.ite www.ensemblehyperion.com

Per informazioni telefonare ai numeri 0187560298 /3398013956