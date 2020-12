Visite guidate nel cuore della Valdi Magra; prima Sarzana poi Castelnuovo

Sarzana - Val di Magra - Per i prossimi fine settimana di dicembre “Girovagando 2020”, l’iniziativa organizzata dalle guide abilitate di AGTL, Associazione Guide Turistiche Liguria sezione della Spezia, torna in Val di Magra e propone due itinerari legati dalla piacevolezza del paesaggio collinare della vallata. Primo appuntamento sabato 19, alle 10 e alle 14.30, con “Il colle dei Cappuccini: natura e spiritualità nella campagna sarzanese”. La visita sarà dedicata alla bella zona del Monte d’Armolo,

presso il corso del torrente Calcandola, alle cui pendici sorse nel secolo XVI il convento dei frati Cappuccini, tanto caro ai sarzanesi e oggi affidato alle Sorelle Clarisse. Domenica 27, 9.45, con “Campagnoesi e borgan” ci si sposterà sulle colline di Castelnuovo Magra. Partendo dalla zona di Molino del Piano, uno degli insediamenti di pianura del comprensorio comunale, si raggiungerà il centro storico utilizzando l’antica montà, oggi corrispondente al sentiero CAI n. 301.



Per rispettare le necessarie precauzioni di sicurezza, le visite sono su prenotazione e rivolte ad un numero limitato di partecipanti. In caso di allerta meteo, saranno possibili variazioni delle date in programma. Durata della visita: 2 h e 30 circa Quota di partecipazione per ciascuna visita: eu 10 a persona; gratuità e riduzioni per bambini in base all’età. Prenotazione obbligatoria e informazioni: telefono e whatsapp 333 4336823; e-mail agtl.laspezia@gmail.com; Facebook: Guide turistiche Liguria.