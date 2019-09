Visite guidate, mostre e laboratori per 'La Sagra dell'uva'

Sarzana - Val di Magra - La 56^ edizione della Sagra dell’uva ha cercato di soddisfare l’appetito culturale di grandi e piccini.

Ampio spazio alla cultura, soprattutto nella giornata di domenica 15 settembre, quando a partire dalle ore 10 i bambini di età compresa tra i 4 e gli 11 anni, potranno partecipare al laboratorio creativo “Grappoli Tattili” organizzato dalla Coop. ZOE della Spezia. Per i bimbi di età inferiore ci sarà comunque la possibilità di partecipare insieme a un genitore. Sempre la Coop. Zoe curerà le visite guidate al paese: guide turistiche abilitate accompagneranno i visitatori alla scoperta dei monumenti e della storia dei nostri centri storici. Per tutti gli interessati sono previste due partenze, alle ore 10 e alle ore 11.15 nel rione Borgo ( affianco allo splendido pozzo medievale). Al termine del Tour guidato sarà possibile visitare la Chiesa romanica di S.Maria, tenuta aperta in via straordinaria dalle ore 10 alle ore 13 dai volontari della locale Proloco. La mattinata culturale continuerà poi con il laboratorio di pittura e mosaico per bambini ( età superiore a 9 anni) curato dai Maestri Luciano Viani e Rachele Marino in Salita Castello, davanti all’antico Oratorio di S.Michele, a Vezzano Inferiore. Per le iscrizioni è possibile chiamare il numero 3381345260

Per tutta la giornata sarà inoltre allestita nella panoramica Piazza Belvedere, cuore del Rione Montallegro, la mostra fotografica a cura del Purple Photo Club e si svolgerà il concorso fotografico “Sagra dell’Uva” organizzato dalla locale Proloco.

Tutto questo accanto al folklore del palio dei rioni, alle delizie dei piatti tipici e al divertimento garantito dai moltissimi artisti di strada.

Si ricorda che l’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione un servizio BUS navetta totalmente gratuito per la giornata di domenica 15/9/19 dalle ore 11 alle ore 22.00 con orario continuato da Fornola ( Motorizzazione) a Vezzano Basso (Loc. Cava).

Si ringrazia la Motorizzazione Civile per aver gentilmente messo a disposizione dei visitatori il Piazzale di Fornola, che funzionerà come parcheggio gratuito dalle ore 14 alle ore 22.