Vintage Jokes e Villa Altar, Giovando e Bocchia in mostra a Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Abiti e arredi d'artista in mostra da ieri - e ancora per oggi, 31 agosto - a Sarzana al numero 3 di Via Fiasella. Si tratta delle produzioni di Valentina Giovando, che presenta la linea Vintage Jokes, e di Stefania Bocchia, che partecipa con la linea Villa Altar (My Africa e My India). Orario: 11-13 e 17-24.



Valentina Giovando

Vive e lavora a Sarzana, in Liguria, e da oltre 20 anni si dedica alla produzione di un nuovo stile. Il suo stile è personale e pieno di splendore che declina nella decorazione d'interni attraverso una gamma di prodotti artistici di alto artigianato. Tutti questi prodotti sono completamente realizzati a mano.

Una ricerca che coinvolge in tutto il mondo dell'arte, del design, della letteratura e della tradizione che si traduce in mobili, lampadari e opere di design. Le influenze sono molte: un sofisticato interno parigino del 1700, le figure sinuose di una finestra in stile art nouveau, i raffinati abiti da palcoscenico di un'attrice del 1800, un abito medievale o samurai, ma anche l'arte degli africani con i loro gioielli e trama tribale, esotismo di atmosfere coloniali o elementi provenienti dalla parola naturale, animale e vegetale.

Tutto contribuisce a creare pezzi unici e originali che mescolano materiali antichi e moderni, primitivi e industriali, poveri e preziosi, in un affascinante mix, dalla brava Valentina e dalle sue mani di squadra artigianali

Vintage Jokes è la linea divertente e accessibile. Lampadari e piccoli tavoli vintage reinventati attraverso una tecnica artigianale che da vent’anni contraddistingue il marchio Valentina Giovando.



Stefania Bocchia

Vive lavora a La Spezia ,proveniente da una oltre 20 anni di esperienza nell interior design, Villa Altar combina l’ interesse per l'architettura e la geometria delle forme alla passione per i viaggi alla scoperta di diverse culture, con una mescolanza di manifatture lontane e tradizioni occidentali.

I colori, le stoffe, le passamanerie e i ricami provenienti da tutto il mondo si fondono attraverso lo studio e la sperimentazione continua dando vita, con contaminazioni e accostamenti innovativi e con uno stile assolutamente italiano, ai capi unici Villa Altar

Le creazioni si dividono in due linee principali

My Africa e My India.

Entrambe le linee esaltano la femminilità della donna allontanandossi dalla serialità delle normali produzioni di abbigliamento occidentali.

My India è il risultato di una rivisitazione di materiali provenienti da antichi sari e preziosi tessuti come il Kanta. Si tratta di vere e proprie opere d’arte di derivazione popolare. L’origine dell’utilizzo di queste stoffe riempie i Kantha di significato: il rituale della restituzione di una nuova interezza fa parte del ruolo delle donne, nella casa. Le fitte impunture dividono il tessuto in sezioni e creano uno sfondo mosso, sul quale risaltano i ricami.; le antiche bordure che conferivano valore al sari vengono in questi capi reinserite e reinterpretate con uno stile assolutamente italiano.

My Africa è il simbolo dell’incontro tra diverse culture e utilizza tessuti originali Wax. Nel 1800, gli olandesi, affascinati dai batik indonesiani, pensarono di organizzarne una produzione industriale da vendere localmente, ma con scarso successo. Le navi che trasportavano i batik olandesi facevano però tappa lungo le coste africane, dove commerciavano i tessuti in cambio di rifornimenti di cibo e altre provviste. Tra gli africani e il wax fu amore a prima vista. Da qui nasce la storia dei tessuti africa miVilla altar combina l’ interesse per l'architettura e la geometria delle forme alla passione per i viaggi alla scoperta di diverse culture, con una mescolanza di manifatture lontane e tradizioni occidentali.

I colori, le stoffe, le passamanerie e i ricami provenienti da tutto il mondo si fondono attraverso lo studio e la sperimentazione continua dando vita, con contaminazioni e accostamenti innovativi e con uno stile assolutamente italiano, ai capi unici Villa Altar

Le creazioni si dividono in due linee principali

My Africa e My India.

Entrambe le linee esaltano la femminilità della donna allontanandossi dalla serialità delle normali produzioni di abbigliamento occidentali.

My India è il risultato di una rivisitazione di materiali provenienti da antichi sarindosi di preziosi tessuti come il Kanta. Si tratta di vere e proprie opere d’arte di derivazione popolare. L’origine dell’utilizzo di queste stoffe riempie i Kantha di significato: il rituale della restituzione di una nuova interezza fa parte del ruolo delle donne, nella casa. Le fitte impunture dividono il tessuto in sezioni e creano uno sfondo mosso, sul quale risaltano i ricami.; le antiche bordure che conferivano valore al sari vengono in questi capi reinserite e reinterpretate con uno stile molto e italiano.

My Africa è il simbolo dell’incontro tra diverse culture e utilizza tessuti originali Wax. Nel 1800, gli olandesi, affascinati dai batik indonesiani, pensarono di organizzarne una produzione industriale da vendere localmente, ma con scarso successo. Le navi che trasportavano i batik olandesi facevano però tappa lungo le coste africane, dove commerciavano i tessuti in cambio di rifornimenti di cibo e altre provviste. Tra gli africani e il wax fu amore a prima vista. Da qui nasce la storia dei tessuti africani ancora oggi prodotti in Olanda,ed utilizzati per la realizzazione i capi Villa Altar .

Un incontro quindi tra diverse culture: indonesiana , Africana ed Italiana.