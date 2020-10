Via al bando della XI edizione del Premio di poesia, narrativa e teatro “Mario Tobino”

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Vezzano Ligure, in collaborazione con la Fondazione Mario Tobino di Lucca, indice la XI edizione del Premio di Poesia, Narrativa e Teatro “Mario Tobino”.

I partecipanti possono concorrere con i propri elaborati ad una o più delle sezioni descritte in dettaglio nel bando pubblicato sul sito del Comune (http://www.comune.vezzanoligure.sp.it). Il termine ultimo per la presentazione degli elaborati è il 21 dicembre 2020.

Una giuria qualificata sceglierà tra tutti gli elaborati pervenuti quelli ritenuti meritevoli di essere premiati. La cerimonia di premiazione si svolgerà nel 2021 in data da stabilirsi in base all’evolversi della situazione epidemiologica in atto. I testi premiati e gli altri ritenuti meritevoli saranno pubblicati sul sito web del Comune di Vezzano Ligure.



Si rammenta che la partecipazione è gratuita fatto salvo l’invito ad una donazione volontaria che verrà devoluta ai Servizi sociali del Comune di Vezzano Ligure.

Per maggiori dettagli è possibile consultare il Bando pubblicato sul sito del Comune e contattare:

- Responsabile della Biblioteca Civica “Mario Tobino”, n. telefonico 0187995219 e/o indirizzo di posta elettronica biblioteca.vezzano@libero.it.

- Segreteria Comunale, telefonico 0187 993123 e/o indirizzo di posta elettronica segreteria@comune.vezzanoligure.sp.it.