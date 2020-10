Via Francigena e vallate, Santo Stefano tesse la tela

Sarzana - Val di Magra - Un'attività di ricerca e studio finalizzata all'analisi e alle potenzialità di sviluppo della Via Francigena, del Distretto turistico Val di Magra e Unione dei Comuni di Val di Vara, del Distretto turistico delle Valli di Apua, e alla creazione di una rete stabile e trasversale tra enti istituzionali in grado di predisporre progetti capaci di intercettare finanziamenti. Queste le finalità dell'incarico che l'amministrazione comunale di Santo Stefano ha deciso di affidare, a titolo gratuito – con durata fino al 30 giugno 2021 -, al dottor Fabio Boccardi e all'architetto Stefano Milano, sulla scorta della loro prolungata esperienza nello studio della valorizzazione turistica e culturale del territorio. “I Distretti – questo il pensiero dell'amministrazione comunale santostefanese, guidata dal sindaco Paola Sisti - rappresentano un importante strumento di crescita e valorizzazione dei territori, con concrete opportunità di agevolazioni per gli operatori economici e di intercettare finanziamenti su progetti mirati. Alcuni Comuni della zona, sia ligure che toscana, sono attraversati dalla Via Francigena, aderiscono alla Via Francigena e da tempo sono impegnati in attività ed iniziative tese a valorizzare questo percorso. In particolare è stato approvato il Protocollo di Intesa per la promozione di un progetto per la valorizzazione dei territori lungo la via Francigena dalla Pianura Padana a Luni”.



In diverse riunioni è emersa la necessità di consolidare una rete tra territori omogenei, creando anche una governance e una rete strutturata finalizzata a valorizzare castelli, fortezze, borghi murati, siti archeologici, strutture religiose ed inoltre realizzare strutture di supporto all'ospitalità. “Queste realtà, per esprimere a pieno le loro molteplici potenzialità turistiche, culturali, sociali ed economiche – continuano da Santo Stefano -, necessitano anche di una sinergia di azione e soprattutto di una ricerca per approfondire tutte le iniziative che possono essere intraprese nella gestione delle rispettive attività - anche basandosi su una ricerca normativa, storica, di esperienze simili - e proponendo soluzioni con linee di indirizzo e di organizzazione ed ipotesi progettuali”. Le possibilità di finanziamento per attività e aree vaste passano sempre più spesso attraverso progetti regionali, statali ed europei, con la relativa individuazione di fonti di finanziamento. Di qui la volontà di costituire una rete stabile di area vasta tra gli Enti, un sistema di collaborazione trasversale che comprenda personale interno e/o esterno qualificato, in grado di supportare gli enti in questa ricerca e collaborare a predisporre linee progettuali mirate.