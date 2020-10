Vezzano, una guida per aiutare i più giovani a orientarsi nella rete

Sarzana - Val di Magra - “Avanti tutta! Navigare nel mare di internet senza restare impigliati nella rete!”. Questo è il titolo del progetto educativo promosso dalla casa editrice “I Quindici”, storico marchio di libri per l’infanzia e per i giovanissimi.

“Avanti tutta! ” è una guida che l’Amministrazione Comunale di Vezzano Ligure consegnerà agli alunni delle scuole come strumento per un uso consapevole delle tecnologie mediatiche, come opportunità di crescita culturale, educativa, ma anche come strumento di divertimento, di comunicazione, amicizia, evitando pericoli e insidie che si trovano in rete.



"Avevamo preparato questo libretto mesi fa - spiega l'assessore Nadia Lombardi -, con l’idea di distribuirlo organizzando incontri in classe con la polizia postale, ma purtroppo le misure preventive contro la diffusione del virus COVID 19 non lo permettono più. Come assessore alla Pubblica Istruzione, a nome del sindaco e di tutta la Giunta, ringrazio le autorità scolastiche che distribuiranno e utilizzeranno questo nostro strumento- libro, ringrazio l’incaricata della casa editrice Rosanna Travo per la disponibilità e l’ impegno profuso e infine ringrazio gli sponsor del territorio che hanno sostenuto questo progetto permettendone la stampa e la diffusione gratuita ai ragazzi. Ci auguriamo che tutte le famiglie possano apprezzare e condividere il progetto, aiutando i più giovani a riconoscere i rischi che inevitabilmente sono presenti in ogni conquista scientifica e tecnologica. Ecco perché proprio agli adulti, genitori ed educatori, responsabili di accompagnare bambini e i ragazzi verso le immense possibilità della rete, si rivolge un piccolo opuscolo con consigli utili e suggerimenti sulle varie problematiche legate al mondo informatico. Avanti tutta, con la certezza che tutti insieme, ragazzi, educatori, famiglie, amministratori, l'intera popolazione, si potrà costruire un pezzetto di storia civile nel nostro territorio".