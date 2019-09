Vezzano si prepara per la "Sagra dell'uva". Ci sarà anche il bus navetta gratuito

Sarzana - Val di Magra - L’amministrazione comunale di Vezzano ha lavorato per cercare, insieme a Rioni e Proloco, di valorizzare e potenziare le iniziative di attrazione e intrattenimento che compongono e arricchiscono la più significativa manifestazione della tradizione vezzanese: la Sagra dell’Uva.

Accanto al tradizionale e folkloristico Palio dei Rioni, la 56^ edizione lascia ampio spazio alla musica e allo spettacolo. L’apertura della kermesse sarà affidata sabato 14 settembre alla centenaria banda musicale “Giacomo Puccini” di Vezzano Ligure, orgoglio del nostro Comune, che sfilerà per tutte le vie del paese, partendo dal Rione Borgo e raggiungendo il Rione Piazza.

Dalle ore 20.00 un cabaret itinerante con il comico spezzino Etrusco Catozzi coinvolgerà i visitatori portando umorismo e divertimento nei vari angoli del centro storico vezzanese. A partire dalle ore 21 la musica sarà protagonista in ogni Rione Vezzanese, coinvolgendo anche Piazza Benettini, Via Garibaldi e Piazza del Popolo che in particolare ospiterà l’Orchestra “New Tradition” per una serata all’insegna del ballo.

Domenica sarà la giornata degli artisti di strada. Grazie alla collaborazione con l’Associazione culturale MagArt della Spezia, il paese sarà travolto dai trampolieri, fachiri, giocolieri che durante la mattina si sposteranno portando il loro talento in giro per il paese. Dalle ore 14.30 presso la Torre Pentagonale si potrà assistere allo spettacolo del “mago delle Bolle” e sempre da lì partirà la sfilata dei percussionisti Batebalengo accompagnati dai trampolieri.

Dopo il Palio riprenderanno gli spettacoli con le acrobazie della Ruota CYR e con la sfera contact mentre alle ore 21 si potrà assistere allo spettacolo di chiusura con il fuoco.

Ricordiamo che nella serata di sabato e per tutta la giornata di domenica saranno funzionati vari punti di ristoro mentre per raggiungere il paese, la domenica è previsto un servizio bus-navetta gratuito da Fornola, alla motorizzazione, ai limiti del centro storico in località Cava.