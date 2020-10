Vezzano, c'è tempo fino all'inizio dell'inverno per partecipare al Premio Tobino

Sarzana - Val di Magra - L’Assessorato alla Cultura del Comune di Vezzano Ligure, in collaborazione con la Fondazione Mario Tobino di Lucca, indice la XI edizione del Premio di Poesia, Narrativa e Teatro “Mario Tobino”. Il bando e la domanda di iscrizione gratuita al premio sono scaricabili sul sito istituzionale del Comune. Ogni elaborato con il modulo di adesione potrà essere inviato tramite plico postale al Comune di Vezzano Ligure / Biblioteca Civica “Mario Tobino”, Via Verdi 29, 19020 Vezzano Ligure o all’indirizzo di posta elettronica biblioteca.vezzano@libero.it entro il 21 dicembre 2020. Per informazioni rivolgersi alla Biblioteca Civica “Mario Tobino” al n. telefonico 0187995219 e all'ufficio Segreteria al n.0187993123.