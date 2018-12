Vezzano Ligure... that's amore negli scatti di Mauro Fioravanti

La presentazione, ieri nella sede di Confartigianato La Spezia.

Sarzana - Val di Magra - E' un'autentica dichiarazione d'amore "Vezzano Ligure" il libro fotografico realizzato da Mauro Fioravanti edito da Edizioni Giacchè. Il volume, disponibile in tutte le librerie cittadine e anche fuori provincia, è stato presentato ieri nella sede di Confartigianato in Via Fontevivo.

"Contiene 80 scatti al naturale - ha detto Fioravanti - ed esprimo con queste immagini tutto l'amore che provo per questo borgo. Il dettaglio al quale sono più affezionato è l'arco, mi meraviglia ogni volta come possa sostenere con quella perfezione una struttura intera. Ogni scatto è stato fatto in una fase precisa della giornata al termine di lunghi appostamenti".

Alla presentazione ha partecipato anche l'editrice, Irene Giacchè, che ha spiegato: "Maurizio ci ha chiesto di trattare il meno possibile le sue fotografie per rendere in maniera perfetto l'effetto naturale dell'immagine catturata dall'obiettivo. Un aspetto che contraddistingue il suo lavoro".



Non è finita qui, perché alla presentazione segue un nuovo appuntamento. Il primo si terrà giovedì 20 dicembre alla Libreria Ricci di via Chiodo con un "firmacopie" dell'autore; gli appassionati dei nostri luoghi potranno quindi incontrare il fotografo e acquistare il libro, facendolo anche autografare. Un borgo composto da due insediamenti, Inferiore e Superiore, ricchi di storia, le cui pietre antiche ci parlano ancora oggi.

Per lo scrittore Mario Tobino era il paese delle "ripidissime scale incavate nella collina» da percorrere "tra quei sali e scendi che è tutta Vezzano", ma anche romantico borgo sotto la neve, con le case in pietra costruite sulla roccia, con i suoi passaggi voltati da scoprire dietro gli angoli più nascosti.

Un viaggio incantato tra i "carobbi" e le piazze, tra le testimonianze del passato, dalla torre esagonale al castello, alle mura difensive che guardano la valle.

Un regalo perfetto per Natale; questo è Vezzano, "dove il paesaggio si apre d'un colpo, immenso come una favola".