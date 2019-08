Verso il Festival della Mente, Filippo Tuena sostituisce Monica Kristensen

Sarzana - Val di Magra - La direzione del Festival della Mente di Sarzana segnala che l’evento numero 15 di sabato 31 agosto alle ore 15 al Canale Lunense con l’esploratrice Monica Kristensen, impossibilitata a partecipare, è stato sostituito dall’incontro con lo scrittore Filippo Tuena dal titolo “Scott, il primo esploratore del futuro”.



Quando nell’estate del 1910 la “Terranova” salpò da Cardiff per portare la squadra di Robert Falcon Scott nella baia di Ross, imbarcando non soltanto gli esploratori che avrebbero dovuto raggiungere il Polo Sud ma anche un gruppo di scienziati, biologi, geologi, chimici, apparve chiaro lo spirito della missione. Si trattava non solo di esplorare ghiacci vergini ma anche dì svelarne i misteri.

Descrizione completa dell’evento sul sito del festival.



Il biglietto per l'incontro con Monica Kristensen sarà valido per accedere all'incontro con Filippo Tuena, in programma nello stesso luogo e alla stessa ora.

Chi desidera invece il rimborso del biglietto può rivolgersi alla biglietteria del festival (I.A.T. Piazza San Giorgio) nel caso abbia acquistato il biglietto cartaceo;

coloro che hanno acquistato il biglietto online riceveranno invece una comunicazione dal gestore con le indicazioni per la richiesta di rimborso.