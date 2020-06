Venticinque anni di confezioni, Roberta Luciani si racconta

Sarzana - Val di Magra - Nozze d’argento per il negozio di articoli da regalo Roby Creazioni, unica attività del genere presente nel comune di Arcola da 25 anni. Per Roberta Luciani, la titolare, tutto è cominciato con una passione condivisa con il padre Mario: quella delle vetrate artistiche e della lavorazione del vetro. "Ero giovanissima - commenta - avevo appena 21 anni, ad Arcola non esisteva più un negozio che vendesse articoli da regalo, ho iniziato proponendo proprio quello che realizzavo nella cantina insieme al mio papà, i clienti hanno gradito e piano piano mi sono ingrandita, passando alla realizzazione delle bomboniere e da ultimo la scelta di diventare monomarca Thun, anche se non ho mai smesso di realizzare le mie opere". Nel suo negozio sono passate intere generazioni, dal battesimo, alle comunioni e fino ai matrimoni, Roberta è sempre sorridente e disponibile a consigliare, proponendo numerose offerte e articoli di ogni genere, non ha mai mollato anche nei momenti più difficili e ora dopo la chiusura forzata dovuta alla pandemia è pronta a ripartire con una marcia in più. Il suo negozio si trova al Ponte di Arcola proprio di fronte alla piazza del mercato.