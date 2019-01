Vent'anni senza Faber, l'omaggio di Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Sale l'attesa per l' “Omaggio a De André” in programma domani 11 gennaio nella sala consiliare di Palazzo civico a partire dalle 18.30. Come noto, grazie all'impegno dell'amministrazione comunale a ricordare Faber, a vent'anni dalla sua scomparsa, sarà il suo storico bassista, Pier Michelatti, l'artista che ha condiviso con il cantautore genovese ben 18 anni di musica e concerti.

Con Alberto Napo Napolitano alla voce e alla chitarra e il tastierista Andrea Vulpani, Michelatti racconterà De André in una serata fatta di parole, di musica e di indelebili ricordi.

Sarzana ha amato Faber da subito e per sempre, fin da quel concerto tenuto in città il 29 agosto del 1981, facendo proprie le sue canzoni e la sua poesia.