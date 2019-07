Vent'anni di Sarticola, festa e presentazione del libro

Sarzana - Val di Magra - Vent’anni di Sarticola. Tutto nasce nel 1999 quando Carlo Antonelli insieme alla moglie Paola decidono di aprire un’azienda agricola in località Sarticola nel comune di Ortonovo (ora Luni). Un viaggio che negli anni vede l’azienda crescere e cominciare a produrre olio evo, vino, miele, ortaggi e ad allevare animali di bassa corte.



Nel 2000 diventa agriturismo e offre servizio di pernottamento e di ristorazione. Dal 2006 diventa anche una fattoria didattica. Una realtà che in vent’anni si è consolidata, aumentando i prodotti e l’offerta agrituristica. Dal 2009 la gestione dell’azienda passa al figlio Matteo, un giovane chef, che cura ogni dettaglio con rinnovata saggezza e passione.

La Sarticola ha deciso di festeggiare un duplice anniversario, domenica 21 luglio a partire dalle ore 17.30 con la presentazione del libro “Viaggio a La Sarticola. Gusti e sapori tra Liguria e Toscana”, Matteo Antonelli, Gabriella Molli, Emilia Petacco, edito dalla Gd Edizioni. All’interno troverete il percorso dell'azienda, raccontato attraverso degli aneddoti, le ricette più rappresentative e testi di approfondimento dei prodotti tipici e delle ricette stesse. Una sezione è dedicata ai 18 anni di cene a tema e di cene della legalità che testimoniano la particolare attenzione al tramandare storie e tradizioni e ad approfondire temi sensibili.



Inoltre è in programma la premiazione del progetto di cucina in collaborazione con la Fondazione Casa Cardinale Maffi Onlus. Il progetto vede coinvolti alcuni ragazzi della struttura che da qualche anno partecipano ad un vero e proprio corso di cucina che ha lo scopo di far acquisire e recuperare competenze specifiche nella direzione di una sempre maggiore autonomia funzionale. A seguire un rinfresco offerto ai partecipanti con il successivo taglio della torta.?