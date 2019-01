Venerdì caraibico al Divina Disco Club, apericena e stage di bachata

Sarzana - Val di Magra - Venerdì 25 gennaio ritorna il tanto atteso venerdì caraibico al Divina Disco Club (via Provinciale piana, 12 zona Bottagna), in cui ci si può scatenare a ritmo di salsa, bachata e kizomba con i migliori dj latini del momento. Vi aspettiamo alle 21.00 per il ricco Apericena (12€) e lo stage di Bachata per poi scatenarci tutti in pista con la musica di Maurino DJ. Dalle 22.30 ingresso serata caraibica (drink incluso 10€) e all'1 cornetti caldi per tutti! Apericena, stage di bachata, balli caraibici con i migliori dj latini del momento.